شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق فروع منشأة غذائية شهيرة بعد بلاغات تسمم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن مباشرة فرقها الميدانية لحالات الاشتباه بالتسمم الغذائي التي تم الإبلاغ عنها، مؤكدة اتخاذ الإجراءات النظامية، بما في ذلك إغلاق فروع إحدى المنشآت الغذائية بشكل احترازي.

وقالت الوزارة في بيان رسمي لها: “إشارة إلى ما تم تداوله بشأن إغلاق فروع إحدى المنشآت الغذائية، توضح وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنها ومن خلال جهود أماناتها في عدد من المناطق تعاملت مباشرة مع ما ورد من بلاغات بهذا الشأن عبر فرق الرقابة الميدانية واتخذت ما يلزم وفق الإجراءات النظامية التي تضمن سلامة وصحة الجميع، منوهة إلى أن معظم حالات الاشتباه بالتسمم الغذائي تماثلت – ولله الحمد – إلى الشفاء، فيما تتلقى الحالات المتبقية الرعاية الصحية اللازمة وحالتها مستقرة” .

كما أشارت الوزارة إلى أنها قامت من خلال فرقها بالتكامل مع الهيئة العامة للغذاء والدواء بأخذ العينات اللازمة من الأغذية والمياه، وتم إرسالها لمختبرات معتمدة لإجراء التحاليل اللازمة، كما تم ضبط عدد من المخالفات ورصد عدد من الملاحظات المرتبطة بتطبيق الاشتراطات الصحية، وتم إغلاق المصنع وفروع المنشأة احترازياً لحين استكمال عمليات التحقق والتحليل.

وتؤكد وزارة البلديات والإسكان على أن صحة المستهلك وسلامته أولوية قصوى، وأنها تواصل بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنتجات الغذائية المقدمة، كما تدعو إلى تحري الدقة في تداول المعلومات، والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة.