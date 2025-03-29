شكرا لقرائتكم خبر عن الأمراء يهنئون القيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رفع أمراء مناطق المملكة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
ورفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض، برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وعلى ما منّ به المولى -سبحانه وتعالى- من إتمام شهر رمضان المبارك، سائلًا سموه الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويمتعه بالصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة أعوامًا عديدة مليئة بالخير واليمن والبركات.
وبعث سموه برقية تهنئة إلى سمو ولي العهد -حفظه الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وعلى ما منّ به المولى -سبحانه- من إتمام شهر رمضان المبارك، سائلًا الله العلي القدير أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة أعوامًا مديدة بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على هذا الوطن أمنه واستقراره في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
وقال سموه: "أرفع إلى مقامكم الكريم، باسم أبنائكم أهالي ومسؤولي منطقة نجران، وباسمي، عظيم التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، سائلًا الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة على الوطن وهو في أمن ورخاء، وأن يمدكم بعونه وتوفيقه عزًا للوطن وللأمتين العربية والإسلامية".
ورفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بهذه المناسبة، جاء فيها: "أرفع إلى سموكم الكريم، باسم أهالي ومسؤولي منطقة نجران، وباسمي، عظيم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على وطننا ونحن نعيش في رفعة وتقدم في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم حفظكم الله".
ونوّه سموه بالجهود العظيمة التي تقدمها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدنية المنورة في موسم رمضان، وما تحقق من نجاحاتٍ على مختلف المستويات، التي تأتي انعكاسًا للاستعدادات لجميع القطاعات المعنية بتقديم الخدمات للمعتمرين وزوار الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك.
وقال سموه بهذه المناسبة:" أتشرف بأن أرفع باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة الجوف أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقامكم الكريم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله تعالى أن يعيده عليكم بموفور الصحة والعافية، لتواصلوا مسيرة البناء والنماء في وطننا الغالي، وأن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم".
وأشار سموه إلى ما تحقق بفضل المولى عز وجل من استمرار إنجازات الوطن على جميع الأصعدة ومنها الخدمات المقدمة للمعتمرين التي سهلت عليهم أداء عباداتهم بيسر وسهولة.
وقال: "يطيب لي بهذه المناسبة المباركة أن أرفع لمقامكم الكريم -يحفظكم الله- التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر لهذا العام 1446هـ, سائلًا المولى -عز وجل- أن يديم على مقامكم سيدي موفور الصحة والعافية، وأن يعيده عليكم أعوامًا عديدة، وأن يبقيكم ذخرًا للوطن وعونًا للإسلام والمسلمين، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء والاستقرار في ظل قيادتكم الرشيدة".
ورفع سمو أمير جازان التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى بلادنا وهي تنعم بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة.
وأعرب سموه عن الفخر والامتنان لما أنعم الله به على المملكة من أمن وأمان واستقرار، سائلًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على القيادة الرشيدة -أيدها الله- بموفور الصحة والعافية، وعلى الوطن الغالي بمزيد من التقدم والازدهار، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن في ظل القيادة الحكيمة.
وأشار سموه إلى ما تحقق من إنجازات وطنية كبرى خلال الفترة الماضية، بفضل التوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة -رعاها الله-، مؤكدًا أهمية مواصلة مسيرة البناء والتنمية، مثمّنًا ما تُبذله الدولة من جهود مباركة في خدمة الحرمين الشريفين ورعاية قاصديهما من المعتمرين والزوار.
ونوه سموه باستمرار إنجازات الوطن داخليًا وخارجيًا، والعمل الكبير والخدمات الجليلة المتكاملة التي قدمت للمعتمرين وسهلت عليهم أداء عباداتهم بيسر وسهولة، وللصائمين في مناطق المملكة كافة.
وسأل الله سموه بأن يحفظ ولاة أمرنا -أيّدهم الله- وأن يتقبل من الجميع صيامهم وطاعاتهم ويضاعف بتوفيقه حسناتهم، معربًا عن تهنئته لأبناء الوطن بهذه المناسبة السعيدة، متمنيًا أن يعود العيد أعوامًا عديدة والوطن ولله الحمد يرفل بالنعم والأمن والرخاء والبناء بهمم عالية، وخطط طموحة، ورؤية ثاقبة، وشعب وفي متكاتف مع قيادته وبين مكوناته كافة.
وختم سموه قائلاً: هنيئًا للوطن بقيادته وهنيئًا لنا بهذه المناسبة السعيدة وبين هذه وتلك تبقى أفراح الوطن عنوانًا لحياة كريمة، ولوطن شامخ، ومنجزات مستمرة، وخير دائم.
وجاء في برقية التهنئة التي رفعها سموه لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-: "يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا المولى القدير أن يمدكم بموفور الصحة والعافية وأن يديم على بلادنا نعمة أمنها واستقرارها في ظل قيادتكم الحكيمة، والله يحفظكم ويرعاكم".
ورفع سموه التهنئة لسمو ولي العهد -حفظه الله-، وقال سموه: "يشرفني أن أرفع لسموكم الكريم باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليكم بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم".
ورفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وعلى ما مَنَّ به سبحانه من إتمام شهر رمضان المبارك، سائلًا الله سبحانه أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة أعوامًا مديدة بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ هذا الوطن وأمنه في ظل القيادة الحكيمة -أيدها الله-.
وهنأ سمو أمير منطقة القصيم أبناء المنطقة بهذه المناسبة، داعيًا الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والمسرات.
وقدّم أمير منطقة مكة المكرمة شكره وتقديره لجميع القطاعات العاملة في شهر رمضان المبارك نظير ما تحقق من نجاح للخطط والأعمال بفضل الله، ثم بما وفرته حكومة المملكة من إمكانات مادية وبشرية للتسهيل على قاصدي بيته الحرام وتمكينهم من أداء عباداتهم بيسر وطمأنينة.
ودعا سموه الله العلي القدير أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها من كل سوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، ويعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالخير واليمن والبركات.
ورفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض، برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وعلى ما منّ به المولى -سبحانه وتعالى- من إتمام شهر رمضان المبارك، سائلًا سموه الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويمتعه بالصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة أعوامًا عديدة مليئة بالخير واليمن والبركات.
وبعث سموه برقية تهنئة إلى سمو ولي العهد -حفظه الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وعلى ما منّ به المولى -سبحانه- من إتمام شهر رمضان المبارك، سائلًا الله العلي القدير أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة أعوامًا مديدة بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على هذا الوطن أمنه واستقراره في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
أمير منطقة نجرانرفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وقال سموه: "أرفع إلى مقامكم الكريم، باسم أبنائكم أهالي ومسؤولي منطقة نجران، وباسمي، عظيم التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، سائلًا الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة على الوطن وهو في أمن ورخاء، وأن يمدكم بعونه وتوفيقه عزًا للوطن وللأمتين العربية والإسلامية".
ورفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بهذه المناسبة، جاء فيها: "أرفع إلى سموكم الكريم، باسم أهالي ومسؤولي منطقة نجران، وباسمي، عظيم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على وطننا ونحن نعيش في رفعة وتقدم في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم حفظكم الله".
تهنئة وزير الخارجيةرفع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية باسمه ونيابةً عن منسوبي الوزارة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله ـ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
ونوّه سموه بالجهود العظيمة التي تقدمها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدنية المنورة في موسم رمضان، وما تحقق من نجاحاتٍ على مختلف المستويات، التي تأتي انعكاسًا للاستعدادات لجميع القطاعات المعنية بتقديم الخدمات للمعتمرين وزوار الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك.
أمير منطقة الجوفرفع صاحب السموّ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التّهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبـارك لعام 1446هـ.
وقال سموه بهذه المناسبة:" أتشرف بأن أرفع باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة الجوف أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقامكم الكريم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله تعالى أن يعيده عليكم بموفور الصحة والعافية، لتواصلوا مسيرة البناء والنماء في وطننا الغالي، وأن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم".
وأشار سموه إلى ما تحقق بفضل المولى عز وجل من استمرار إنجازات الوطن على جميع الأصعدة ومنها الخدمات المقدمة للمعتمرين التي سهلت عليهم أداء عباداتهم بيسر وسهولة.
أمير منطقة جازانرفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، عن نفسه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1446هـ.
وقال: "يطيب لي بهذه المناسبة المباركة أن أرفع لمقامكم الكريم -يحفظكم الله- التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر لهذا العام 1446هـ, سائلًا المولى -عز وجل- أن يديم على مقامكم سيدي موفور الصحة والعافية، وأن يعيده عليكم أعوامًا عديدة، وأن يبقيكم ذخرًا للوطن وعونًا للإسلام والمسلمين، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء والاستقرار في ظل قيادتكم الرشيدة".
ورفع سمو أمير جازان التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى بلادنا وهي تنعم بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة.
أمير منطقة الباحةرفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، باسمه ونيابة عن جميع أهالي منطقة الباحة، التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر.
وأعرب سموه عن الفخر والامتنان لما أنعم الله به على المملكة من أمن وأمان واستقرار، سائلًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على القيادة الرشيدة -أيدها الله- بموفور الصحة والعافية، وعلى الوطن الغالي بمزيد من التقدم والازدهار، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن في ظل القيادة الحكيمة.
وأشار سموه إلى ما تحقق من إنجازات وطنية كبرى خلال الفترة الماضية، بفضل التوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة -رعاها الله-، مؤكدًا أهمية مواصلة مسيرة البناء والتنمية، مثمّنًا ما تُبذله الدولة من جهود مباركة في خدمة الحرمين الشريفين ورعاية قاصديهما من المعتمرين والزوار.
أمير منطقة حائلرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1446هـ.
ونوه سموه باستمرار إنجازات الوطن داخليًا وخارجيًا، والعمل الكبير والخدمات الجليلة المتكاملة التي قدمت للمعتمرين وسهلت عليهم أداء عباداتهم بيسر وسهولة، وللصائمين في مناطق المملكة كافة.
وسأل الله سموه بأن يحفظ ولاة أمرنا -أيّدهم الله- وأن يتقبل من الجميع صيامهم وطاعاتهم ويضاعف بتوفيقه حسناتهم، معربًا عن تهنئته لأبناء الوطن بهذه المناسبة السعيدة، متمنيًا أن يعود العيد أعوامًا عديدة والوطن ولله الحمد يرفل بالنعم والأمن والرخاء والبناء بهمم عالية، وخطط طموحة، ورؤية ثاقبة، وشعب وفي متكاتف مع قيادته وبين مكوناته كافة.
وختم سموه قائلاً: هنيئًا للوطن بقيادته وهنيئًا لنا بهذه المناسبة السعيدة وبين هذه وتلك تبقى أفراح الوطن عنوانًا لحياة كريمة، ولوطن شامخ، ومنجزات مستمرة، وخير دائم.
أمير منطقة تبوكرفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وجاء في برقية التهنئة التي رفعها سموه لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-: "يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا المولى القدير أن يمدكم بموفور الصحة والعافية وأن يديم على بلادنا نعمة أمنها واستقرارها في ظل قيادتكم الحكيمة، والله يحفظكم ويرعاكم".
ورفع سموه التهنئة لسمو ولي العهد -حفظه الله-، وقال سموه: "يشرفني أن أرفع لسموكم الكريم باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليكم بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم".
أمير الحدود الشماليةرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وعلى ما مَنَّ به سبحانه من إتمام شهر رمضان المبارك، سائلًا الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين بحفظه ويمتعه بالصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة أعوامًا عديدة مليئة بالخير واليُمن والبركات.
ورفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وعلى ما مَنَّ به سبحانه من إتمام شهر رمضان المبارك، سائلًا الله سبحانه أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة أعوامًا مديدة بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ هذا الوطن وأمنه في ظل القيادة الحكيمة -أيدها الله-.
تهنئة أمير القصيمرفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك, سائلًا الله العلي القدير أن يعيدها على القيادة والوطن والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها في ظل قيادتها الحكيمة.
وهنأ سمو أمير منطقة القصيم أبناء المنطقة بهذه المناسبة، داعيًا الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والمسرات.
أمير منطقة مكة المكرمةرفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وقدّم أمير منطقة مكة المكرمة شكره وتقديره لجميع القطاعات العاملة في شهر رمضان المبارك نظير ما تحقق من نجاح للخطط والأعمال بفضل الله، ثم بما وفرته حكومة المملكة من إمكانات مادية وبشرية للتسهيل على قاصدي بيته الحرام وتمكينهم من أداء عباداتهم بيسر وطمأنينة.
ودعا سموه الله العلي القدير أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها من كل سوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، ويعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالخير واليمن والبركات.