شكرا لمتابعة خبر عن استشاري: بعض الألعاب النارية درجة حرارة شرارتها أعلى من غليان الماء.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذر استشاري طوارئ الأطفال وطب الكوارث الدكتور عبد السلام السلمي، من استخدام الألعاب النارية وخطورتها.

وقال الدكتور عبدالسلام السلمي، عبر برنامج “120” على قناة الإخبارية: “بعض الألعاب النارية درجة حرارة شرارتها تصل إلى 600 أعلى من درجة غليان الماء”.

وأشار إلى أن الأطفال غير مدركين لحجم الإصابات التي تحدث لهم بسبب الألعاب النارية ولكنها تعد قنابل موقوتة؛ حيث قد تتسبب في بتر لأصابع اليد مما يؤدي إلى فقد في وظائفها.