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مراسل ”اليوم“: رصد الهلال في تمير.. وبانتظار قرار المحكمة العليا

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عبدالله العماري - الرياض 0 تبليغ

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  • مراسل ”اليوم“: رصد الهلال في تمير.. وبانتظار قرار المحكمة العليا 2/2

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الدمام - شريف احمد - أفاد مراسل صحيفة ”اليوم“ الموجود في مرصد تمير الفلكي عن تمكن عدد من المترائين من رصد هلال شهر شوال مساء اليوم السبت.
وذلك في خطوة أولية تبشر بقرب انتهاء شهر رمضان المبارك وحلول عيد الفطر السعيد، بينما يترقب الأهالي الإعلان النهائي والحاسم من قبل المحكمة العليا.

رصد هلال شوال في

وتكتسب عملية تحري هلال شوال أهمية بالغة لدى المسلمين في المملكة والعالم، كونها تحدد بشكل رسمي نهاية شهر الصيام وبداية أول أيام عيد الفطر المبارك.
ويُعد مرصد تمير، إلى جانب مراصد أخرى في المملكة، من المواقع الرئيسية المعتمدة للتحري نظراً لموقعه المناسب وتجهيزاته وخبرة القائمين عليه.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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