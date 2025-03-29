شكرا لقرائتكم خبر عن مراسل ”اليوم“: رصد الهلال في تمير.. وبانتظار قرار المحكمة العليا والان نبدء بالتفاصيل

رصد هلال شوال في السعودية

الدمام - شريف احمد - أفاد مراسل صحيفة ”اليوم“ الموجود في مرصد تمير الفلكي عن تمكن عدد من المترائين من رصد هلال شهر شوال مساء اليوم السبت.وذلك في خطوة أولية تبشر بقرب انتهاء شهر رمضان المبارك وحلول عيد الفطر السعيد، بينما يترقب الأهالي الإعلان النهائي والحاسم من قبل المحكمة العليا.وتكتسب عملية تحري هلال شوال أهمية بالغة لدى المسلمين في المملكة والعالم، كونها تحدد بشكل رسمي نهاية شهر الصيام وبداية أول أيام عيد الفطر المبارك.ويُعد مرصد تمير، إلى جانب مراصد أخرى في المملكة، من المواقع الرئيسية المعتمدة للتحري نظراً لموقعه المناسب وتجهيزاته وخبرة القائمين عليه.