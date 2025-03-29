شكرا لمتابعة خبر عن المسند يوضح حقيقة قدرة الحيوانات على التنبؤ بالزلازل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقًا، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن الاعتقاد بأن الحيوانات تستطيع التنبؤ بالزلازل قبل وقوعها ليس دقيقًا.

وكتب المسند عبر حسابه الشخصي على منصة إكس : “بعض الناس يصدق أن ‎الحيوانات تعلم بحدوث الزلازل قبل وقوعها بدقائق، فلماذا لم تُحذّرنا هذه الحيوانات من زلزال ميانمار وتايلاند العنيف؟”.

وتابع قائلاً “الحقيقة الثابتة، لا أحد يعلم موعد الزلازل، لا إنسٌ ولا جن ولا حيوان، إلا من أحاط بكل شيء علمًا سبحانه ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ﴾.

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