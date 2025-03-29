شكرا لمتابعة خبر عن صاعقة قوية تضرب عمود إنارة في تيماء بتبوك.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ضربت صاعقة رعدية قوية أحد أعمدة الإنارة في محافظة تيماء بمنطقة تبوك، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط الصاعقة على العمود، وسط الأجواء الممطرة التي تشهدها المنطقة هذه الأيام.

يُذكر أن المنطقة تشهد خلال هذه الفترة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.