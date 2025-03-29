شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يقيم مأدبة إفطار بالبيت الأبيض بحضور سفيرة خادم الحرمين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أقام الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، مأدبة إفطار رمضاني في البيت الأبيض بحضور عددٍ من أعضاء الجالية الإسلامية الأمريكية وكبار المسؤولين في البيت الأبيض.
وشهد الإفطار حضور عدد من السفراء المعينين، ومن بينهم صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، التي وصفها الرئيس بأنها "سيدة مميزة"، معربًا عن سعادته بلقائها.
وشهد الإفطار حضور عدد من السفراء المعينين، ومن بينهم صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، التي وصفها الرئيس بأنها "سيدة مميزة"، معربًا عن سعادته بلقائها.