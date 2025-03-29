شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يقيم مأدبة إفطار بالبيت الأبيض بحضور سفيرة خادم الحرمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقام الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، مأدبة إفطار رمضاني في البيت الأبيض بحضور عددٍ من أعضاء الجالية الإسلامية الأمريكية وكبار المسؤولين في البيت الأبيض.

وشهد الإفطار حضور عدد من السفراء المعينين، ومن بينهم صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، التي وصفها الرئيس بأنها "سيدة مميزة"، معربًا عن سعادته بلقائها. السلام في الشرق الأوسط وأكد الرئيس الأمريكي في حديثه خلال المناسبة التزام إدارته بإحلال السلام في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى تقديره لدور المجتمع الإسلامي في بلاده.

