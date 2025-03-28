شكرا لمتابعة خبر عن التخصصي للعيون :حملتنا هدفنا صفر إصابات من الألعاب النارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يواصل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث حملته السنوية التوعوية والتي انطلقت في ٢٠ مارس ٢٠٢٥ تحت شعار نبغاها صفر لتوعية المجتمع من خطر الاصابات التي تسببها الألعاب النارية.

وتنوعت برامج الحملة بين اقامة ركن تفاعلي في مجمع الرياض بارك لمدة يومان أستُضيف فيه مجموعة من الاعلاميين والمشاهير والمؤثرين بهدف تعزيز ايصال الرسائل التوعوية الى كافة شرائح المجتمع وخصوصاً الأطفال والمراهقين.

وقدم من خلال الركن شرح من قبل استشاريين واطباء ومختصين بمجال العيون عن المخاطر التي قد تسببها الألعاب النارية.

وتضمنت الحملة رسائل توعوية وتثقيفية مع ذكر لقصص من طوارئ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث ونشرها في منصات التواصل الإجتماعي بهدف الوصول الى جميع أفراد المجتمع من خلال تنوع وسائل الإتصال.

ونجح مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث من خلال الحملات التوعوية بتقليل نسبة الإصابات بالعين نتيجة اللعب بالألعاب النارية حيث وصلت الى صفر اصابة في عام ٢٠١٩ ولوحظ انخفاض الاصابات في مواسم الأعياد.

ويشدد المستشفى على دور الأسرة وأولياء الأمور من خلال حماية أبنائهم بعدم شراء واستخدام الألعاب النارية حفاظاً على سلامتهم.