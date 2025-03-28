شكرا لمتابعة خبر عن الجابر: الغوص داخل شبكة الصرف الصحي في كندا كان العمل الأعلى أجرًا ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الغواص أحمد الجابر تفاصيل مهمته في الغوص داخل شبكة الصرف الصحي بكندا.

وقال الجابر خلال ظهوره في برنامج “الليوان”: “ذهبت إلى كندا لأن زوجتي كانت مبتعثة دراسيًا وكنت مرافقًا معها”.

وتابع : “لم يكن لدي شيء أفعله خلال فترة دراستها، فعُرضت عليّ هذه المهمة”.

وأضاق : “كانت هذه الغوصة الأعلى أجرًا في مسيرتي كلها، لأنها تتضمن إهانة للنفس، فكانوا يغروك للقيام بها”.

وأكمل: “كان هناك لباس خاص وواقٍ للبشرة من المحاليل الكيميائية، واستغرقت المهمة حوالي ساعتين وتلقيت مقابلها 10 آلاف دولار”.