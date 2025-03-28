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الجابر: الغوص داخل شبكة الصرف الصحي في كندا كان العمل الأعلى أجرًا ..فيديو

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الجابر: الغوص داخل شبكة الصرف الصحي في كندا كان العمل الأعلى أجرًا ..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - كشف الغواص أحمد الجابر تفاصيل مهمته في الغوص داخل شبكة الصرف الصحي بكندا.

وقال الجابر خلال ظهوره في برنامج “الليوان”: “ذهبت إلى كندا لأن زوجتي كانت مبتعثة دراسيًا وكنت مرافقًا معها”.

وتابع : “لم يكن لدي شيء أفعله خلال فترة دراستها، فعُرضت عليّ هذه المهمة”.

وأضاق : “كانت هذه الغوصة الأعلى أجرًا في مسيرتي كلها، لأنها تتضمن إهانة للنفس، فكانوا يغروك للقيام بها”.

وأكمل: “كان هناك لباس خاص وواقٍ للبشرة من المحاليل الكيميائية، واستغرقت المهمة حوالي ساعتين وتلقيت مقابلها 10 آلاف دولار”.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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