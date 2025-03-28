شكرا لمتابعة خبر عن مرصد المجمعة: غدا سيكون كسوفان ولن يعيقان عن رؤية هلال شوال … فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف مدير مرصد جامعة المجمعة الفلكي عبد الله الخضيري، أن غدا سيكون هناك كسوفان، مشيرا ألا ان ذلك لن يعيق عن رؤية هلال شوال.

وقال الخضيري في مداخلة مع قناة الإخبارية: “بالنسبة للكسوف الذي سيحدث بمشيئة الله تعالي ليس له أي علاقة ببقاء الهلال أو رؤيته وعدم رؤيته”.

وتابع: “مكوث الهلال مهما كان قليل أو كثير فالمنوط بهذا الموضوع هو المحكمة العليا”، مشيرا إلي أن الأجواء غدا ستسودها غيوم خفيفة وعابرة ودرجة الحرارة ستكون من 27 : 29 درجة مئوية”.

وكانت المحكمة العليا قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1446هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 29 / 3 / 2025م.

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