شكرا لمتابعة خبر عن أمطار غزيرة على تنومة تسيل الأودية وتروي الشعاب في مشهد خلاب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت محافظة تنومة، أمس، هطول أمطار غزيرة سالت على إثرها الأودية والشعاب، وتدفقت المياه بغزارة، مما أضفى على المنطقة مشهدًا طبيعيًا ساحرًا.

وجذبت المناظر الخلابة عشاق الطبيعة وهواة التصوير، الذين توافدوا إلى تنومة بعد الأمطار الغزيرة، مستمتعين بالأجواء الساحرة والسماء الملبدة بالغيوم.

وتتميز مدينة تنومة بغاباتها الكثيفة ومنتزهاتها الطبيعية، إذ تُعد من المدن الزراعية، ومن أبرز منتزهاتها: منتزه المحفاز، منتزه الشرف، وشلال دهناء.

كما شهدت مدينة الطائف، أمس، تساقط البَرَد في مشهد نادر يعكس جمال الطبيعة وتنوع الطقس، مما دفع الأهالي إلى الخروج والاستمتاع بالأجواء.