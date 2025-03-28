شكرا لمتابعة خبر عن أحمد الجابر يصف غوصه في بئر زمزم: تجربة فريدة ومياه منعشة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الغواص أحمد الجابر عن تفاصيل تجربته الفريدة في الغوص داخل بئر زمزم، مشيرًا إلى أنه فوجئ بحجم البئر وطبيعته المختلفة عمّا كان يتوقع.

وخلال لقائه في برنامج “الليوان”، أوضح الجابر أنه كان يظن أن بئر زمزم مجرد حفرة صغيرة يُستخدم فيها “السطل” لجلب الماء، لكنه اكتشف أنه يمتد لمساحة واسعة، حيث يبلغ عرضه نحو 8 أمتار وطوله 12 مترًا، كما يتشعب في أعماقه لمئات الأمتار.

وصف الجابر مياه زمزم بأنها منعشة وباردة، مضيفًا أن شعوره أثناء الغوص كان غريبًا ومختلفًا عن أي مكان آخر في العالم. وقال: “هذه البقعة فريدة، ولم أشعر بمثل هذا الإحساس في أي تجربة غوص سابقة”.