شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخصين وإصابة 21 جراء انفجار جنوب غرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي شخصان على الأقل مصرعهما، وأصيب نحو 21 شخصًا بجروح متفاوتة جراء انفجار وقع اليوم بالقرب من سيارة للشرطة في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضحت الشرطة الباكستانية، أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون في دراجة نارية كانت موقفة على جانب أحد الطرق، وتم تفجيرها بالتحكم عن بُعد عندما توقفت سيارة للشرطة بالقرب منها.طوقت قوات الأمن موقع التفجير لجمع الأدلة، ونقل المصابين إلى المستشفى القريب، ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية.