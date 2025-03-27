شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شخص لترويجه 180 كيلوجرامًا من القات المخدر بعسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن لترويجه (180) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة الفرشة، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه, وأحيل لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

