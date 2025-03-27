أمر ملكي: ترقية اللواء الركن صالح بن عبدالرحمن بن سمير الحربي إلى رتبة فريق ركن وتعيينه رئيسًا للجهاز العسكري

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الرقم : أ / 367

التاريخ : 27 / 9 / 1446هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية

بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:الرقم : أ / 367التاريخ : 27 / 9 / 1446هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةوالقائد الأعلى لكافة القوات العسكريةبعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 43 ) بتاريخ 1 / 2 / 1441هـ.

وبناءً على ما عرضه علينا وزير الحرس الوطني. أمرنا بما هو آت:

أولًا : يُرقى اللواء الركن / صالح بن عبدالرحمن بن سمير الحربي إلى رتبة فريق ركن، ويُعيّن رئيسًا للجهاز العسكري. ثانيًا : على وزير الحرس الوطني تنفيذ أمرنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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