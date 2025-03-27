شكرا لمتابعة خبر عن وزير الدفاع يشيد بمبادرة السعودية الخضراء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أشاد وزير الدفاع ، الأمير خالد بن سلمان،بمبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان .

وكتب وزير الدفاع عبر صفحته الرسمية على منصة اكس: تعكس مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، رؤية وجهود القيادة -أيدها الله- في تحقيق بيئة صحية مستدامة، تُرسخ الازدهار البيئي لوطننا وتعزز من مستوى جودة الحياة.

وتعتبر مبادرة السعودية الخضراء من أبرز المشاريع البيئية الوطنية، التي تسعى المملكة إليها لتحقيق أهدافها في مجال الاستدامة وحماية البيئة.

ويأتي يوم مبادرة السعودية الخضراء في 27 مارس 2025 كمناسبة هامة، تسلط الضوء على أهمية المشاركة المجتمعية والتعاون في التصدي لتغير المناخ، وتعزيز الممارسات البيئية المستدامة.