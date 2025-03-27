شكرا لمتابعة خبر عن أكثر من 100 فرصة تطوعية سجلها قسم المساجد والدعوة والارشاد بطريف.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سجل قسم التطوع في اداره المساجد والدعوة والارشاد في محافظة طريف اكثر من 100 فرصة تطوعية عبر منصه العمل التطوعي .

شارك فيها اكثر من 1500 متطوع ومتطوعه بساعات اجماليه تصل الى اكثر من 6500 ساعه تطوعيه تركزت في العنايه ببيوت الله ومشاريع التفطير شملت تهيئة المساجد لاستقبال رمضان وتبخيرها من وقت لاخر وتنظيم دخول وخروج المصلين للمساجد والجوامع المزدحمه في التراويح والتهجد وترتيب الصفوف في مصليات النساء وتنظيفها من وقت الى اخر وتوزيع المياه .

وكذلك تجهيز الجوامع لاقامة صلاة عيد الفطر المبارك وتنظيم المصلين للدخول والخروج وياتي هذا العمل موافقا لرؤيه المملكه 2030 التي تهدف الي تفعيل التطوع واتاحة الفرصة للمشاركة في خدمة المجتمع.