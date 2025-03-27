شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة القطيف الصحية تحدد مواعيد عمل 3 مراكز خلال رمضان وعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

مواعيد العمل

عيادات الأسنان

الدمام - شريف احمد - أعلنت شبكة القطيف الصحية عن جدول المناوبات ومواعيد العمل لثلاثة من مراكزها الصحية، وهي مركز صحي الجش، ومركز صحي سيهات 2، ومركز صحي الدخل المحدود، وذلك خلال الفترة المتبقية من شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر المبارك للعام الهجري 1446.وأوضحت الشبكة أن مركز صحي الجش سيقدم خدماته على مدار الساعة دون انقطاع، طوال أيام الأسبوع، وذلك خلال الفترة المتبقية من شهر رمضان وكذلك خلال أيام شهر شوال المقبل بمناسبة عيد الفطر المبارك، لضمان استمرارية الرعاية الصحية العاجلة.وفيما يخص مركز صحي الدخل المحدود، فقد أشارت الشبكة إلى أنه سيستقبل المراجعين من يوم الأحد إلى الخميس، حيث ستكون ساعات العمل خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان على فترتين، تبدأ الأولى من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، وتبدأ الثانية من الساعة الثامنة مساءً وحتى الثانية صباحًا.أما خلال أيام شهر شوال «عيد الفطر»، فسيعمل المركز من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل.وبالنسبة لمركز صحي سيهات 2، سيعمل خلال الفترة المتبقية من شهر رمضان بنفس مواعيد مركز الدخل المحدود، حيث يستقبل المراجعين من الأحد إلى الخميس على فترتين، صباحية من العاشرة صباحًا إلى الرابعة عصرًا، ومسائية من الثامنة مساءً حتى الثانية صباحًا.وخلال أيام شهر شوال، سيمتد العمل بالمركز من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل.أضافت الشبكة أن عيادات الأسنان ستكون متاحة في المراكز الثلاثة المذكورة «الجش، الدخل المحدود، وسيهات 2» من يوم الأحد حتى الخميس.وستعمل هذه العيادات خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، بينما ستكون مواعيد عملها خلال شهر شوال من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.