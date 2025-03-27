شكرا لمتابعة خبر عن تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 7% والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد معدل البطالة بين السعوديين تراجعا إلى 7 % في الربع الرابع من 2024، لتسجل أدنى مستوياته التاريخية وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم، ليصل إلى مستهدفات رؤية 2030 قبل الموعد المحدد بـ 6 سنوات.

ويأتي ذلك مع تعويل برنامج الإصلاح الاقتصادي السعودي على القطاع غير النفطي ليكون قاطرة الاقتصاد والطريق إلى تنويعه عبر القطاع الخاص.

وحدث انخفاض بطالة السعوديين نتيجة تراجع معدل للسعوديات إلى 11.9% كأدنى مستوى على الإطلاق، كما تراجع المعدل للذكور إلى 4.3% منخفضا 0.3 نقطة مئوية على أساس سنوي.