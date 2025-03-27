شكرا لمتابعة خبر عن نقل أول حالة إخلاء طبي جوي من المسجد الحرام بعد تدشين المهبط .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف مقطع فيديو عن سرعة استجابة أول طائرة إخلاء طبي جوي من المسجد الحرام بعد تدشين المهبط، حيث استغرقت رحلة نقل المريض من مستشفى الحرم للطوارئ إلى مدينة الملك عبدالله الطبية ما يقارب 5 دقائق فقط.

وكان المريض قد تعرض قبل أيام قليلة لذبحة صدرية أثناء أداء مناسك العمرة، وتم نقله إلى مستشفى الحرم للطوارئ، حيث تلقى الرعاية الطبية اللازمة حتى استقرت حالته، لكن تطلب الأمر نقله إلى مدينة الملك عبدالله الطبية.

وكانت هيئة الهلال الأحمر قد نفّذت أول تجربة لهبوط طائرة الإسعاف الجوي في مهبط الطائرات المروحية، الواقع ضمن التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام.