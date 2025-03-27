زراعة 37 مليون شتلة مانجروف

في حين تؤدي المحميات الملكية دورًا مهمًا في تعزيز المشاركة المجتمعية ضمن أنشطة الحفاظ على البيئة، إذ أطلقت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية برنامجًا رائدًا لتدريب أول فريق نسائي من المفتشات البيئيات في الشرق الأوسط.
وتجسّد هذه المبادرات المتنوعة النهج المتكامل الذي تعتمده المملكة، لتوحيد جهود المجتمع نحو تحقيق الاستدامة.
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