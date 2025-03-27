شكرا لقرائتكم خبر عن صور| أخصائي علاج طبيعي: لا تقلقوا من تأخر الحبو إذا تطورت مهارات الطفل الأخرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم أخصائي في العلاج الطبيعي نصائح مطمئنة للأمهات والآباء بشأن مرحلة الحبو لدى أطفالهم، مؤكداً أنه لا ينبغي القلق بشكل مفرط في حال تأخر الطفل عن البدء بالحبو، شريطة ملاحظة تطور جيد في مهاراته الأخرى خلال هذه الفترة، الأمر الذي يعد مؤشراً قوياً على أن نمو الطفل يسير بشكل طبيعي. مرحلة الحبو وأوضح علي الطويل، أخصائي العلاج الطبيعي الرياضي بمستشفى صفوى العام، أن الحبو يُعرّف بأنه المرحلة التي يبدأ فيها الطفل الصغير بتحريك جسمه، سواء باستخدام يديه أو رجليه، للتحرك إلى الأمام أو الخلف ضمن محيطه.

وأشار إلى أن هذه المرحلة تبدأ عادةً من عمر ستة أشهر تقريباً وقد تستمر حتى عمر السنة أو تتجاوزه قليلاً، لافتاً إلى أنه من الطبيعي جداً ألا يبدأ الطفل بالحبو عند بلوغه خمسة أو ستة أو حتى سبعة أشهر.

تطور المهارات الإدراكية للطفل وبيّن الطويل أن الطفل في هذه المرحلة قد يكون تركيزه منصباً على تطوير مجموعة حيوية من المهارات الأخرى التي تنمو بشكل متزامن.

وشرح أن هذه المهارات تشمل القدرات الإدراكية، حيث يبدأ الطفل في استيعاب ما يحيط به من أشياء والتفاعل معها، بالإضافة إلى التطور الاجتماعي من خلال الاستجابة للأصوات والأنوار والأشخاص.

وأضاف أن مهارات التواصل اللغوي تبدأ أيضاً بالظهور في هذه الفترة، مثل المناغاة أو محاولة إصدار بعض الأصوات والحروف.

كما تتطور المهارات الحركية الدقيقة، كاستخدام اليدين للإمساك بالأشياء ووضعها في الفم، إلى جانب بدء تشغيل وتفعيل العضلات الكبيرة في الجذع والأطراف العلوية والسفلية، وهو ما يمهد لمرحلة الحبو.

وجدد الطويل تأكيده على أنه إذا لاحظت الأسرة تأخر طفلها في الحبو، ولكنها في المقابل ترى تطوراً واضحاً في المهارات الإدراكية والاجتماعية والتواصلية والحركية الدقيقة والتمهيد للحركية الكبرى، فلا يوجد سبب للقلق، حيث ستأتي مرحلة الحبو في الوقت المناسب للطفل.

ونصح بأنه يمكن للوالدين المساعدة في تحفيز الطفل عن طريق تطبيق بعض التمارين البسيطة التي تهدف إلى تقوية عضلات الأطراف العلوية والسفلية وتعزيز التوازن العصبي لديه، مما قد يساهم في تسريع عملية البدء بالحبو.

