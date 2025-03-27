سيطرت الفئة العمرية من 35-44 سنة، على تأشيرات العمرة للعام الهجري الحالي بـ19%، وتصدر شهر شعبان تأشيرات العمرة، والتي فاقت تأشيرات 8 أشهر أخرى بـ18.20%، في وقت سجلت تأشيرات العمرة نموا بـ19%، مقارنة بالعام الهجري السابق، وبلغ متوسط بقاء المعتمرين حسب الموسم الحالي 17 يومًا.

10 ملايين تأشيرة

كشف تقرير وزارة الحج والعمرة للعام الحالي، إصدار 9.968.810 ملايين تأشيرة للعمرة بـ19%، مقابل 8356.746 مليون تأشيرة في العام الماضي.

وتصدر شهر شعبان تأشيرات العمرة، حيث بلغ إجمالي التأشيرات 1.814.864 مليون تأشيرة بـ18.20%، وحل شهر رجب ثانيًا، بإجمالي 1.811.165 مليون تأشيرة بـ18%، وشهر جمادى الثانية ثالثًا، بـإجمالي 1.390.073 مليون تأشيرة بـ14%، وشهر ربيع ثاني رابعًا بإجمالي 1.055.792 مليون تأشيرة بـ،11%، وشهر جمادى الأول خامسًا بـإجمالي 1.091.638 مليون تأشيرة بـ10.95%. وسجل شهر رمضان الأقل في عدد التأشيرات، حيث بلغ عدد التأشيرات الصادرة 469.511 ألف تأشيرة بـ5%، وحل شهر محرم ثانيًا، بإجمالي 663.489 ألف تأشيرة بـ7%، وشهر صفر ثالثًا، بإجمالي 762.653 ألف تأشيرة بـ8%، وشهر ربيع أول رابعًا، بإجمالي 909.625 ألف تأشيرة بـ9%.

موسم رمضان

يعد شهر رمضان ذروة موسم العمرة سنويًا، ويشهد حضورًا مكثفًا للمعتمرين من داخل وخارج المملكة سنويًا، وتصدرت الفئة العمرية من سن 35-44 سنة أكثر الفئات العمرية في تأشيرات العمرة لشهر رمضان، حيث بلغ إجمالي تأشيرات العمرة 88.734 ألف تأشيرة في شهر رمضان بـ19%، وحلت الفئة العمرية من 55-64 سنة ثانيًا بـ86.575 ألف تأشيرة بـ18.43%، وحلت الفئة العمرية 45-54 سنة ثالثًا بـ85.847 ألف تأشيرة بـ18.28%، والفئة العمرية من 25-34 سنة رابعًا بـ69.883 ألف تأشيرة بـ15%، والفئة العمرية 65 سنة خامسًا بـ67.503 ألف تأشيرة عمرة في شهر رمضان بـ14%.

مصر الأكثر

سيطرت جمهورية مصر العربية على أكثر وكلاء العمرة الفعالين، كأكثر الدول وكلاء العمرة بـ956 وكيلا للعمرة، وحلت السودان ثانيًا بـ350 وكيلا للعمرة، واليمن ثالثًا بـ330 وكيلا للعمرة، والجزائر رابعًا بـ197 وكيلا للعمرة، والأردن خامسًا بـ193 وكيلا للعمرة، والهند سادسًا بـ171 وكيلا للعمرة، ونيجيريا سابعًا بـ160 وكيلا للعمرة.

أرقام وإحصاءات

%19 نمو تأشيرات العمرة

10 ملايين تأشيرات العمرة المصدرة

شعبان أكثر الأشهر تأشيرات العمرة

17 يومًا متوسط بقاء المعتمرين

مصر أكثر الدول وكلاء العمرة الفعالين

أكثر الأشهر تأشيرات:

شعبان: 18.20%

رجب: 18%

جماد ثان: 14%

ربيع ثان: 11%

جماد أول: 10.95%

أكثر الفئات تأشيرات رمضان:

35-44 سنة: 19%

55-64 سنة: 18.43%

45-54 سنة: 18.28%

25-34 سنة: 15%

65 سنة: 14%