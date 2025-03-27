إتاحة إخراج زكاة الفطر عبر "ساهم" إلى مستحقيها في اليمن والصومال

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إخراج زكاة الفطر

منصة "ساهم"

الدمام - شريف احمد - أتاح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدمة إخراج زكاة الفطر للعام 1446هـ عبر منصة "ساهم".وذلك لتصل إلى مستحقيها في كل من اليمن، والصومال في وقتها الشرعي بكل يسر وسهولة.ويبلغ مقدار زكاة الفرد الواحد 3 كيلوات من الأرز، فيما يبلغ تكلفة زكاة الفطر للفرد بـ 15 ريالًا في اليمن و12 ريالًا في الصومال.وتهدف المبادرة؛ إلى تسهيل عملية إخراج الزكاة وضمان وصولها للفئات الأشد احتياجًا وفق الضوابط الشرعية.ويأتي ذلك ضمن جهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة المستمرة في دعم المحتاجين في جميع أنحاء العالم.وأوضح المركز أنه يمكن إخراج زكاة الفطر عبر منصة "ساهم" في اليمن والصومال عبر الرابط الإلكتروني التالي بالضغط هنا.