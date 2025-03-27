شكرا لقرائتكم خبر عن 12 خدمة لتسهيل تفرغ المعتكفين لأداء العبادات في المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وفرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي 12 خدمة ميدانية للعناية بـ 4000 معتكف من 120 جنسية، يُمضون فترة الاعتكاف في 48 موقعًا في المسجد النبوي، يتفرغون خلالها بالطاعات والعبادة بين صلاةٍ وذِكرٍ وتِلاوةٍ ودُعاءِ، حتى نهاية فترة الاعتكاف في آخر ليلة من شهر رمضان.

وتشمل الخدمات المقدمة للمعتكفين، تقديم وجبات يومية لهم، وتوفير خدمات السقيا، في بيئة إيمانية مناسبة، وتوفير الخدمات الشخصية والصحية، والترجمة بعدت لغات، وشاشات توعوية وإرشادية للتعريف بمتطلبات الاعتكاف، وخزائن لحفظ الأمتعة، وعيادات طبية وإسعافية أولية.

ومستلزمات الراحة والنوم، وخدمة غسيل الملابس، ومنافذ شحن أجهزة الهاتف المتنقلة، وتقديم حقيبة لكل معتكف تحتوي على أدوات العناية الشخصية، وأسورة لتسهيل الدخول والخروج لمواقع الاعتكاف.

استثمار المعتكف أوقاته

ودعت الهيئة المعتكفين إلى الالتزام بعددٍ من المتطلبات خلال فترة الاعتكاف، تشمل استثمار المعتكف أوقاته بالصلاة والذكر، وسائر العبادات، وتجنب إزعاج المصلين في صلاة التراويح والقيام، والحرص على المحافظة على الهدوء والسكينة في المسجد النبوي.



وارتداء أفضل الثياب، والتطيب، وتجنب ما يضايق المعتكفين، والإسهام في المحافظة على نظافة المسجد النبوي، وتهيئة البيئة المناسبة للمصلين من خلال الحرص على وضع الأمتعة في الخزائن المخصصة لذلك.إضافة إلى التزام المعتكف بالموقع المخصص له حسب الرقم، والالتزام بالإرشادات الصحية، واتباع تعليمات السلامة عند استخدام مسارات الحركة في الدخول والخروج لموقع الاعتكاف.وأيضًا عدم إدخال الأطعمة والمشروبات والأمتعة غير المصرح بها لموقع الاعتكاف، وعدم إقامة الدروس أو استقبال الزوار أو اصطحاب الأطفال لموقع الاعتكاف.