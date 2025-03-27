توصيل الطعام في رمضان فوضى وغياب تنسيق

اشتكي مستخدمون لتطبيقات توصيل الطعام في رمضان من تأخير الطلبات والخلط بين الطلبات نتيجة الضغط الكبير الذي يواجهه «مناديب» التوصيل، وطالبوا بتشديد الرقابة على تطبيقات التوصيل، بينما اتهم المندوبون التطبيقات والمطاعم بسوء التنظيم ووجود مشاكل إدارية وعدم التنسيق بين المطعم وشركة التوصيل.

وقت السحور

أوضح مشرف في أحد التطبيقات كامل عبد المجيد أنه مع دخول شهر رمضان ارتفعت الطلبات على تطبيقات التوصيل؛ حتى أصبح المندوب يستقبل أكثر من طلب في نفس الوقت، مما تسبب في تأخير الطلبات، وخاصة وقت السحور، وأدى ذلك إلى تذمر المستخدمين الذين وقعوا في خلط بين طلبات الزبائن، مما دفع المسؤولين في التطبيقات إلى تعويض المستخدم بمبالغ تترواح من 10 إلى 30 ريال في حالة تأخير الطلب عن موعد التسليم المحدد.

وأكد من الأسباب الأخرى التي تؤخر طلبات توصيل الطعام نقص عدد السائقين أحيانًا، وقد تكون هناك قلة في عدد المندوبين مقارنة بحجم الطلبات، فضلا عن ازدحام الطرق مما يؤحر الطلبات بسبب الازدحام المروري أو الظروف الجوية السيئة، أو تأخر المطاعم في إعداد الطعام المطلوب، حيث تستغرق وقتًا أطول في التحضير، خاصة إذا كان المطعم مزدحمًا.

سوء تنظيم

من جهته أكد مندوب في أحد التطبيقات شاكر عادل سوء تنظيم بعض التطبيقات أو المطاعم، حيث في بعض الحالات قد يكون هناك تأخير بسبب مشاكل إدارية أو سوء التنسيق بين المطعم وشركة التوصيل، إلى جانب أن هناك العديد من مناديب التوصيل يستقبلون أكثر من طلب في وقت واحد، مما يتسبب في تأخير الطلبات، ودعا العملاء إلى الطلب من المطاعم القريبة لتقليل زمن التوصيل لتجنب التاخير أو الخلط، كذلك لا بد من استخدام التطبيقات التي توفر تتبعاً مباشرا للطلب، وتجنب الطلب خلال أوقات الذروة إذا أمكن، فضلا عن التأكد من تقييم المطعم وسرعة التوصيل قبل الطلب.

كثرة التطبيقات

أوضح المتسوق منصور الشهري أن ما يحدث في تطبيقات التوصيل من الخلط بين طلبات العملاء وتأخر الطلبات بسبب عدم وجود رقابة صارمة على المناديب، إذ إن بعض التطبيقات تسمح للسائق باستلام أكثر من طلب في نفس الوقت، مما قد يؤدي إلى تأخير الطلبات، وهي أزمة واضحة في التطبيقات خاصة أوقات الذروة في رمضان، وأكد أن كثرة تطبيقات توصيل الطعام أصبحت تتنافس فيما بينها للحصول عى الزبائن دون وجود آلية تنظيم، وروى واقعة طلبه من أحد التطبيقات إذ تفاجأ بأن المندوب تأخر وجلب طلباً آخر غير المطلوب، كذلك من أسباب التأخير ضياع الطريق بسبب عدم دقة تحديد الموقع الجغرافي أو صعوبة الوصول إلى العنوان في بعض التطبيقات وأيضا قلة السائقين المتاحين خصوصًا في أوقات الضغط العالي أو المناطق البعيدة.