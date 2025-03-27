شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة ورياح على مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرًا له اليوم الخميس، من هطول أمطار غزيرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل، أضم، العرضيات، الليث (بني يزيد - جذم - يلملم).مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 9 مساءً.