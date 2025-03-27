شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تجهيز 925 مصلى وجامع لصلاة عيد الفطر بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

صلاة عيد الفطر في السعودية

موعد صلاة العيد في السعودية

الدمام - شريف احمد - استكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة جميع الإجراءات اللازمة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام.وشملت الإجراءات تجهيز الجوامع المحددة، والمصليات المكشوفة بالمنطقة والمحافظات التابعة لها.ولفتت إلى تجهيز 925 مصلى وجامع، مؤكدة حرصها على التدابير اللازمة كافة لتجهيز هذه المصليات والجوامع بكل مستلزماتها.وأشارت إلى تكثيف الجولات الميدانية والرقابية لمراقبي المساجد وفنيي الصيانة على تلك الجوامع والمصليات.وذلك لتكون جاهزة لاستقبال المصلين لصلاة العيد، ليؤدوا صلاتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.وذكرت أن موعد إقامة صلاة العيد سيكون بعد شروق الشمس بـ15 دقيقة حسب تقويم أم القرى.