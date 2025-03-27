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صور.. تجهيز 925 مصلى وجامع لصلاة عيد الفطر بالمدينة المنورة

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة جميع الإجراءات اللازمة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام.
وشملت الإجراءات تجهيز الجوامع المحددة، والمصليات المكشوفة بالمنطقة والمحافظات التابعة لها.

صلاة عيد الفطر في

ولفتت إلى تجهيز 925 مصلى وجامع، مؤكدة حرصها على التدابير اللازمة كافة لتجهيز هذه المصليات والجوامع بكل مستلزماتها.
صلاة عيد الفطر في المدينة المنورة - واس

وأشارت إلى تكثيف الجولات الميدانية والرقابية لمراقبي المساجد وفنيي الصيانة على تلك الجوامع والمصليات.

موعد صلاة العيد في السعودية

وذلك لتكون جاهزة لاستقبال المصلين لصلاة العيد، ليؤدوا صلاتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.
صلاة عيد الفطر في المدينة المنورة - واس

وذكرت أن موعد إقامة صلاة العيد سيكون بعد شروق الشمس بـ15 دقيقة حسب تقويم أم القرى.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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