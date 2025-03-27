شكرا لمتابعة خبر عن مقهى يقدم القهوة السوداء بالورد الطائفي ويثير تفاعلاً واسعًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمقهى يقدّم القهوة السوداء ممزوجة بالورد الطائفي.

ويتميّز الورد الطائفي بأزهاره الكبيرة ورائحته العطرة المميزة، ويعدّ من أهم المحاصيل الزراعية في محافظة الطائف، حيث يشكل مصدرًا اقتصاديًا مهمًا.

كما يتميّز مناخ الطائف بملوحة التربة وحموضتها، إلى جانب وفرة المعادن، مما يجعله بيئة مثالية لنمو ورود غنية بالزيوت العطرية الطيارة، وهذا ما يجعل الورد الطائفي من أفضل الأنواع لاستخلاص دهن الورد.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع، مشيرين إلى أن هذه القهوة أصبحت منتشرة في الطائف بسبب مذاقها الفريد الممزوج بالورد الطائفي.