شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أمطار غزيرة على أجزاء من 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

أماكن هطول الأمطار

طقس الخميس

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس (بالإنذار الأحمر) من أمطار غزيرة على أجزاء من 5 مناطق اليوم الخميس.وتبدأ الأمطار الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 9 صباحًا.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.مكة المكرمة: أضم وميسان وبني يزيد وجذم ويلملم والعرضيات والطائف.جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب والدرب وبيش وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد.عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والبرك والقحمة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل.الباحة: العقيق والقرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة.نجران: بدر الجنوب.يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تودي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.مع فرصة تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.