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الأماكن والمواعيد.. أمطار غزيرة على أجزاء من 5 مناطق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس (بالإنذار الأحمر) من أمطار غزيرة على أجزاء من 5 مناطق اليوم الخميس.
وتبدأ الأمطار الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 9 صباحًا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

أماكن هطول الأمطار

مكة المكرمة: أضم وميسان وبني يزيد وجذم ويلملم والعرضيات والطائف.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب والدرب وبيش وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد.
عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والبرك والقحمة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل.
الباحة: العقيق والقرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة.
نجران: بدر الجنوب.

طقس الخميس

يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تودي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.
مع فرصة تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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