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بسبب الطقس.. صلاة عيد الفطر في مساجد الطائف دون المصليات المكشوفة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

بسبب الطقس.. صلاة عيد الفطر في مساجد الطائف دون المصليات المكشوفة

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الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة الطائف، إقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1446
في جوامع محافظة الطائف والمراكز التابعة لها دون المصليات المكشوفة.
وجاء في بيان لإمارة منطقة مكة المكرمة على منصة إكس: "بناء على ما صدر من المركز الوطني للأرصاد عن استمرار هطول الأمطار في محافظة الطائف، تعلن إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة الطائف للعموم إقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1446، في جميع الجوامع بالمحافظة والمراكز التابعة لها دون المصليات المكشوفة".
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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