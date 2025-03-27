شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الطقس.. صلاة عيد الفطر في مساجد الطائف دون المصليات المكشوفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة الطائف، إقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1446

في جوامع محافظة الطائف والمراكز التابعة لها دون المصليات المكشوفة.

وجاء في بيان لإمارة منطقة مكة المكرمة على منصة إكس: "بناء على ما صدر من المركز الوطني للأرصاد عن استمرار هطول الأمطار في محافظة الطائف، تعلن إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة الطائف للعموم إقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1446، في جميع الجوامع بالمحافظة والمراكز التابعة لها دون المصليات المكشوفة".