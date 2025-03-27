شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش يرحب بنتائج محادثات المملكة بين أمريكا وروسيا وأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بنتائج المحادثات التي استضافتها المملكة العربية السعودية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا.

وعدّ المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، التوصل إلى اتفاق بشأن حرية الملاحة في البحر الأسود إسهامًا حاسمًا في الأمن الغذائي العالمي وسلاسل الإمداد، ما يعكس أهمية طرق التجارة من كل من أوكرانيا وروسيا إلى الأسواق العالمية.

اقتراح للملاحة الآمنة

وأوضح أن الأمم المتحدة عملت باستمرار، خاصة بعد الرسائل التي أرسلها الأمين العام إلى الرؤساء الأوكراني والروسي والتركي زيلينسكي وبوتين وأردوغان في 7 فبراير 2024، والتي قدمت اقتراحًا للملاحة الآمنة والحرة في البحر الأسود.



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وقال: "نظل الأمم المتحدة أيضًا منخرطة بشكل وثيق في التنفيذ المستمر لمذكرة التفاهم مع الاتحاد الروسي بشأن تسهيل وصول الغذاء والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية لمعالجة الأمن الغذائي العالمي".وكانت المملكة استضافت في الرياض من 23 إلى 25 مارس الحالي محادثات ثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وكل من روسيا وأوكرانيا كل على حده، أثمرت عن مجموعة من الاتفاقات التي تسهم في تعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي.