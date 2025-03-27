شكرا لقرائتكم خبر عن الفرق الإسعافية تعيد النبض لمعتمر مغربي في المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

تطبيق البروتوكول الطبي المعتمد

الدمام - شريف احمد - تمكنت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمكة المكرمة من إعادة النبض لمعتمر مغربي في العقد السابع من العمر، بعد تعرضه لتوقف قلب وتنفس بالمنطقة المركزية في المسجد الحرام.وأوضحت الهيئة أن المعتمر فقد وعيه في أثناء توجهه إلى الحرم، وتزامن ذلك مع وجود إحدى فرق الاستجابة السريعة القريبة من الموقع، وبفضل الانتشار المدروس للفرق الإسعافية في الحرم المكي الشريف، والمنطقة المركزية، والمناطق المؤدية إليه، ضمن الخطة المعدة مسبقًا لليلة 27 رمضان 1446هـ، جرى التعامل مع الحالة بزمن استجابة سريع.وفور مباشرة الحالة، تبين أن المريض يعاني توقف القلب والتنفس، فطُبق البروتوكول الطبي المعتمد لمثل هذه الحالات.فأجرت الفرق الإسعافية الإنعاش القلبي الرئوي باستخدام جهاز الضغطات الصدرية "LUCAS"، مع تركيب جهاز الصدمات الكهربائية (AED) المتوافر مع الفرق الميدانية.ونُقل المريض إلى أقرب منشأة طبية ومتابعة حالته وتلقي الرعاية الطبية اللازمة.