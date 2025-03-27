شكرا لمتابعة خبر عن تمديد تخفيض المخالفات المرورية حتى 18 أبريل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تمديد فترة تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%، ليصبح الموعد النهائي للاستفادة من التخفيض يوم 18 أبريل 2025.

وفي وقت سابق، دعا المرور المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالسداد خلال المهلة المحددة قبل عودة المخالفات إلى قيمتها الأصلية بعد انتهاء الفترة المعلنة.

وأشار إلى أنه عند انتهاء المهلة ستعود المخالفات إلى قيمتها الأساسية قبل التخفيض، ويمكن للمخالف المتعثر عن السداد، سداد الغرامات دفعة واحدة أو سداد غرامة كل مخالفة على حدة، مؤكدًا أن الالتزام بأنظمة وتعليمات السير أساس المحافظة على السلامة المرورية

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