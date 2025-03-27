شكرا لمتابعة خبر عن الكعبة المشرفة تغتسل بالأمطار ليلة 27 رمضان ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ‏شهدت الكعبة المشرفة مشاهد روحانية ونورانية مع هطول أمطار غزيرة، في ليلة 27 رمضان، وسط كثافة من الزوار والمعتمرين.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظات إيمانية عميقة عندما غسلت مياه الأمطار الكعبة المشرفة، بينما استمر المعتمرون والزوار في أداء عباداتهم تحت زخات المطر.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.