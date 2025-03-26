وزير الصحة يفتتح مركز ويلكير الطبي في مكة المكرمة

افتتح وزير الصحة فهد الجلاجل، مركز الطب الدولي (ويلكير - IMC) في مكة المكرمة، ضمن جولته الميدانية لتفقد عدد من المنشآت الصحية في العاصمة المقدسة؛ بهدف تعزيز جاهزية الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم العمرة، بما يضمن لهم أداء المناسك بصحة وطمأنينة.

وخلال زيارته للمركز الواقع بالقرب من منطقة الحرم المكي، تفقد الوزير الجلاجل مجموعة من الأقسام الحيوية، شملت وحدة الجراحة لليوم الواحد، ووحدة غسيل الكلى، وقسم الطوارئ، وقسم الأشعة، بالإضافة إلى قسم الصيدلية.

وأكد أهمية رفع جاهزية المركز لتقديم خدمات طبية عالية الجودة، تستجيب لاحتياجات المعتمرين والحجاج ضمن منظومة صحية متكاملة. ويشهد الاستثمار الصحي في مكة المكرمة نموًا ملحوظًا في ظل توجه المملكة لتطوير القطاع الصحي.

ويأتي هذا التدشين تأكيدًا للدور المحوري للقطاع الخاص في دعم منظومة الخدمات الصحية من خلال الشراكة مع الجهات الحكومية، وتعزيز أهمية المساهمة في تطوير البنية التحتية الصحية وتقديم حلول مبتكرة تلبي أعلى المعايير العالمية، ما ينعكس إيجابًا على مستوى الرعاية الصحية المقدمة لضيوف الرحمن. ويأتي ذلك بهدف تسهيل الوصول إلى خدمات صحية متكاملة وشاملة، بما يعكس حرص المملكة على تحقيق تجربة صحية رائدة لضيوف الرحمن تُمكنهم من أداء مناسكهم بسهولة ويسر.