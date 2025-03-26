ووفرت الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، الخدمات المعيارية للقاصدين والزائرين والمصلين والمعتكفين في الحرمين الشريفين؛ بتضافر الجهود، والتناغم مع المنظومة الأمنية وفق الخطط المعدة، لراحة وطمأنينة قاصدي الحرمين وزائريهما في أجواء روحانية تحفها السكينة والخشوع والطمأنينة، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة.
كانت هذه تفاصيل خبر ليلة 27 من رمضان.. أعداد مليونية في الحرمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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