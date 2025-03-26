ليلة 27 من رمضان.. أعداد مليونية في الحرمين

عززت الجهات المعنية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، خططها التشغيلية لاستقبال ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، معلنةً جاهزيتها التامة لاستقبال الأعداد المليونية المتوقعة في الحرمين الشريفين.

ووفرت الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، الخدمات المعيارية للقاصدين والزائرين والمصلين والمعتكفين في الحرمين الشريفين؛ بتضافر الجهود، والتناغم مع المنظومة الأمنية وفق الخطط المعدة، لراحة وطمأنينة قاصدي الحرمين وزائريهما في أجواء روحانية تحفها السكينة والخشوع والطمأنينة، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة.