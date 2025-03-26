وأكد أمير القصيم أن الموافقة تبرز اهتمام القيادة بالقطاع الصحي في المملكة، والحرص المستمر على تعزيز الخدمات الطبية وتطويرها بما يحقق رفاهية المواطن وجودة الحياة، وذلك في إطار نهجها الراسخ في دعم المشاريع الصحية الحيوية وفق رؤية المملكة 2030.
وعدّ المستشفى إضافة لمنظومة الخدمات الصحية بالمنطقة لتقديم الخدمات الطبية المتكاملة والمتطورة، والإسهام في تعزيز جودة الرعاية الصحية ورفع كفاءة الأداء الطبي.
كانت هذه تفاصيل خبر الموافقة على تسمية مستشفى شمال بريدة باسم "مستشفى الملك سلمان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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