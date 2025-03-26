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الموافقة على تسمية مستشفى شمال بريدة باسم "مستشفى الملك سلمان"

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الموافقة على تسمية مستشفى شمال بريدة باسم "مستشفى الملك سلمان"

رفع أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة موافقته على تسمية مشروع مستشفى شمال بريدة الجديد باسم "مستشفى الملك سلمان"، الذي تبلغ سعته السريرية 300 سرير.

وأكد أمير القصيم أن الموافقة تبرز اهتمام القيادة بالقطاع الصحي في المملكة، والحرص المستمر على تعزيز الخدمات الطبية وتطويرها بما يحقق رفاهية المواطن وجودة الحياة، وذلك في إطار نهجها الراسخ في دعم المشاريع الصحية الحيوية وفق رؤية المملكة 2030.

وعدّ المستشفى إضافة لمنظومة الخدمات الصحية بالمنطقة لتقديم الخدمات الطبية المتكاملة والمتطورة، والإسهام في تعزيز جودة الرعاية الصحية ورفع كفاءة الأداء الطبي.


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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