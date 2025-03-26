ضبط 150 مكتبا سياحيا مخالفا في عدد من المناطق

وتأتي هذه الجهود في إطار سعي الوزارة المتواصل لتنظيم العمل في القطاع السياحي، وضمان امتثال مقدّمي الخدمات السياحية لنظام السياحة ولوائحه التنفيذية، لاسيّما فيما يتعلّق بالحصول على التراخيص النظامية، بما يضمن جودة الخدمات المقدَّمة وحفظ حقوق المستفيدين.
وشملت الجولات الرقابية مناطق الرياض، والمدينة المنورة، والباحة، وجازان، والأحساء، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية المعنية، منها وزارة الداخلية ممثلةً بالأمن العام، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة الحج والعمرة، والهيئة العامة للنقل, وستُطبق العقوبات المقررة وفق الأنظمة المعمول بها على المخالفين.
وشدّدت الوزارة على أهمية التزام مكاتب الأنشطة السياحية بالحصول على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة، وفقًا لما نص عليه نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، لضمان تقديم خدمات عالية الجودة للسيّاح والزوار، ومواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع السياحي في المملكة.
وتعمل وزارة السياحة من خلال حملة "ضيوفنا أولوية"، على تعزيز التزام جميع العاملين في الأنشطة السياحية بمعايير التراخيص والتصنيف، خاصة فيما يتعلق بالحصول على تراخيص الوزارة، والامتثال للاشتراطات والمتطلبات النظامية. ودعت جميع المستفيدين من خدمات الأنشطة السياحية إلى تقديم ملاحظاتهم واستفساراتهم بشأن جودة الخدمات عبر التواصل مع المركز الموحّد للسياحة على الرقم (930).
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