شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة متكاملة.. أجواء تحفها السكينة بالمسجد الحرام ليلة 27 رمضان والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية