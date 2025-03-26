شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم.. 4000 جولة رقابية على محال بيع زكاة الفطر ومستلزمات العيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة القصيم أكثر من 4000 جولة رقابية على منافذ بيع زكاة الفطر، ومحال مستلزمات العيد، التي يكثر الإقبال عليها من المستهلكين مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وتهدف هذه الجولات إلى التأكد من وفرة السلع والمنتجات الأساسية، إضافة إلى مراقبة العروض التسويقية التي تقوم المحال التجارية بالإعلان عنها خلال هذه الفترة والتأكد من عدم وجود مخالفات لأنظمة حماية المستهلك.

