شكرا لمتابعة خبر عن ثلوج أبها تعطل حركة السير ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تسببت الأجواء الباردة إلى تساقط الأمطار الغزيرة والبرد الكثيف، الأمر الذي أدى إلى تعطل حركة السير في باحة ربيعة شمال أبها.

وأظهر مقطع فيديو تعرض الطريق في باحة ربيعة للبردية الكثيفة، ما أدى إلى توقف السيارات متراصة على الطريق بشكل كبير.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

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