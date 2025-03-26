نائب أمير مكة يترأس اجتماع لجنة الحج المركزية

واستمع سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى إيجاز عن أعمال الجهات، من أبرزها خطط إدارة الحشود لضبط التدفقات بما يضمن سلامة المصلين والمعتمرين، بالإضافة لخطط تنظيم إدارة الحركة وجاهزية محطات النقل العام.
وناقشت اللجنة آخر المستجدات فيما يخص خطط الجهات والجاهزية لحج 1446هــ، واستعراض عدد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.
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