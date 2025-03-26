نائب أمير مكة يترأس اجتماع لجنة الحج المركزية

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، اجتماع اللجنة للاطلاع على خطط الجهات لما تبقى من شهر رمضان الحالي، خاصة ليلتي 27 وختم القرآن الكريم بالمسجد الحرام. ونقل سموه لمسؤولي الجهات والعاملين كافة تحيات وشكر أمير منطقة مكة المكرمة، نظير ما يقومون به من أعمال للتسهيل على ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء عباداتهم في يسر وطمأنينة، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

واستمع سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى إيجاز عن أعمال الجهات، من أبرزها خطط إدارة الحشود لضبط التدفقات بما يضمن سلامة المصلين والمعتمرين، بالإضافة لخطط تنظيم إدارة الحركة وجاهزية محطات النقل العام.

وناقشت اللجنة آخر المستجدات فيما يخص خطط الجهات والجاهزية لحج 1446هــ، واستعراض عدد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.