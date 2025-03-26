ويُعد قطار الحرمين السريع، أحد أبرز مشاريع النقل المقدمة لخدمة ضيوف الرحمن طوال العام، حيث يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورًا بجدة، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ويعمل على خط كهربائي بطول 453 كيلومترًا، ويُصنّف ضمن أسرع 10 قطارات في العالم، بسرعة تشغيلية تصل إلى 300 كلم/ساعة.
يُذكر أن "سار" أعلنت قبل بداية الموسم عن خطتها التشغيلية لشهر رمضان، والتي شملت توفير 1.6 مليون مقعد عبر أكثر من 3400 رحلة بقطار الحرمين السريع.
كانت هذه تفاصيل خبر قطار الحرمين يسجل رقمًا قياسيًا بنقل 48 ألف راكب في يوم واحد خلال شهر رمضان المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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