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قطار الحرمين يسجل رقمًا قياسيًا بنقل 48 ألف راكب في يوم واحد خلال شهر رمضان المبارك

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قطار الحرمين يسجل رقمًا قياسيًا بنقل 48 ألف راكب في يوم واحد خلال شهر رمضان المبارك

سجّل قطار الحرمين السريع رقمًا قياسيًا في عدد الركاب المنقولين خلال يوم واحد وهو الأعلى منذ تدشينه عام 2018، حيث بلغ عدد الركاب المنقولين يوم 15 رمضان نحو 48 ألف راكب، في حين تجاوز متوسط الإركاب اليومي منذ بداية الشهر الكريم 39 ألف راكب، ما يعكس الإقبال الكبير على القطار باعتباره وسيلة النقل الأسرع وصولًا إلى مكة المكرمة. ويواصل قطار الحرمين السريع العمل بكامل طاقته التشغيلية، حيث تم رفع عدد الرحلات تدريجيًا منذ بداية رمضان ليصل إلى 130 رحلة يوميًا خلال العشر الأواخر، ولمواكبة هذا الطلب العالي، قامت الخطوط الحديدية "سار" بمراعاة أوقات حركة القطارات لتتناسب مع أوقات الذروة للمعتمرين والمصلين والزائرين، وتعديل مسارات حركة المسافرين داخل المحطات، إلى جانب توفير صالات إضافية في محطة المدينة المنورة لتسهيل الانسيابية وتحسين تجربة السفر.

ويُعد قطار الحرمين السريع، أحد أبرز مشاريع النقل المقدمة لخدمة ضيوف الرحمن طوال العام، حيث يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورًا بجدة، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ويعمل على خط كهربائي بطول 453 كيلومترًا، ويُصنّف ضمن أسرع 10 قطارات في العالم، بسرعة تشغيلية تصل إلى 300 كلم/ساعة.

يُذكر أن "سار" أعلنت قبل بداية الموسم عن خطتها التشغيلية لشهر رمضان، والتي شملت توفير 1.6 مليون مقعد عبر أكثر من 3400 رحلة بقطار الحرمين السريع.


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