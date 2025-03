شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. أمطار على المسجد الحرام في ليلة السابع والعشرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت، اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة.وشهد المسجد الحرام، هطول أمطار في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان. أمطار على This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1904948994419126286?ref_src=twsrc%5Etfwكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تودي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.