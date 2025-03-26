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مكة المكرمة.. أمطار على المسجد الحرام في ليلة السابع والعشرين

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. أمطار على المسجد الحرام في ليلة السابع والعشرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت، اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة.
وشهد المسجد الحرام، هطول أمطار في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان. أمطار على This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1904948994419126286?ref_src=twsrc%5Etfw
كان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تودي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.
أمطار غزيرة على مكة - واس

ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.
أمطار غزيرة على مكة - أرشيفية
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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