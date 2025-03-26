شكرا لقرائتكم خبر "الزكاة والضريبة والجمارك": أكثر من 790 مليون ريال استفاد منها مستحقو الزكاة عبر خدمة "زكاتي" للأفراد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" الأستاذ حمود الحربي أن إجمالي مبالغ الزكاة الواردة من خلال خدمة "زكاتي" للأفراد منذ إطلاق الخدمة قبل 8 سنوات بلغت أكثر من 790 مليون ريال، حيث استفاد منها مستحقو الزكاة المسجلين لدى وكالة الضمان الاجتماعي والتمكين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إذ توفر الخدمة إمكانية اختيار الفئة المستحقة للزكاة، والتي من أبرزها الأُسر أشد حاجة للسكن، أُسر المطلقات، أُسر السجناء، وغيرها من الفئات.

وأضاف الحربي أن الهيئة تتيح هذه الخدمة عبر تطبيق "زكاتي" للهواتف الذكية، أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالخدمة (zakaty.gov.sa) وذلك باستخدام طرق الدفع الآمنة والموثوقة، عبر قنوات الدفع الرقمية وبطريقة تضمن سرعة ومرونة تنفيذ الخدمة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة أن خدمة "زكاتي" للأفراد تأتي انطلاقًا من التزام هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" نحو إيجاد خدمات زكوية متكاملة تساعد على أداء الزكاة للأفراد بشكل سلس وميسر؛ لتصل إلى مستحقيها بشكل مباشر.

يُشار إلى أن الخدمة تتيح للأفراد حساب الزكاة الواجب إخراجها بمختلف أنواعها، ومن ذلك، النقد، الذهب والفضة، الأسهم السعودية والأجنبية، الصناديق الاستثمارية، العقار، عروض التجارة، كما توفر الخدمة خاصية حساب زكاة الذهب بحسب درجة نقائه، حيث ترتبط خدمة زكاتي بشكل لحظي بالأسعار العالمية للذهب والفضة، وتوفر أيضًا إمكانية الحصول على أسعار الأسهم والصناديق الاستثمارية بشكل يومي بسعر إغلاق السوق.