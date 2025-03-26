شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تهدى سيارات إسعاف للصليب الأحمر الكاميروني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قدمت هيئة الهلال الأحمر السعودي سيارتي إسعاف حديثتين مجهزتين بأحدث التقنيات الطبية إلى جمعية الصليب الأحمر الكاميروني، وذلك في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون الإنساني الدولي ودعم المجتمعات الأكثر احتياجًا.

تأتي هذه المبادرة ضمن مساعي المملكة لبناء قدرات الجمعيات الوطنية المحتاجة وتعزيز العمل الإنساني الدولي، بما يتماشى مع مبادئ الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، من خلال تقديم الدعم والمساعدة دون تمييز.

واقيمت مراسم تسليم التبرع في العاصمة الكاميرونية ياوندي، بحضور القائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الكاميرون، الأستاذ خالد المنيف، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة، بينهم رئيسة جمعية الصليب الأحمر الكاميروني، وممثلون عن وزارات الداخلية والخارجية والصحة في الكاميرون.

وشهد حفل مراسم التسليم مشاركة مسؤولين من منظمات دولية، من بينهم السيد أديش خان، مدير مكتب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في وسط إفريقيا، بالإضافة إلى ممثلين عن جمعيات وطنية عاملة في الكاميرون.

وأكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي خلال الحفل التزامها بمبادئ العمل الإنساني وسعيها إلى تقديم المساعدة لكل محتاج دون تمييز، مشددةً على أهمية هذه المبادرات في دعم الجهود المشتركة لتوفير الرعاية الطبية العاجلة وإنقاذ الأرواح.

وتعكس هذه الخطوة الدور الرائد للمملكة في دعم المبادرات الإنسانية الدولية وتعزيز التعاون بين الجمعيات الوطنية، ضمن إطار منظومة الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.