شكرا لمتابعة خبر عن كسوف جزئي للشمس السبت المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المرصد الفلكي التابع لجامعة المجمعة أن يوم السبت 29 رمضان 1446 هـ الموافق 29 مارس 2025 سيشهد كسوفا جزئيا للشمس.

وأوضح المرصد أن الكسوف يشاهد في أقصى شمال شرق آسيا وشمال و غرب أوروبا وشمال غرب إفريقيا وشرق أمريكا الشمالية، ومناطق من المحيط الأطلنطي بينما لن يكون مشاهد في المملكة.

وستبدأ مراحل الكسوف في الساعة 11:50 ظهرا بتوقيت الرياض ويصل الكسوف إلى قيمته العظمى الساعة 13:47 وستنتهي مراحل الكسوف الساعة 15:43 بتوقيت الرياض.

وأضاف المرصد أن الكسوف سيستغرق منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 3:53 ساعة ساعات و 53 دقيقة تقريبا، لافتا إلى أن الكسوف ظاهرة فلكية تحدث عندما يقع القمر بين الأرض والشمس نهاية الشهر الهجري بحيث يقع ظل القمر على الأرض، ونظرا لأن مدار القمر حول الأرض ليس دائريا ولكنه بيضاوي الشكل مما يجعل المسافة بين الأرض والقمر متغيرة فيكون القمر في بعض الأحيان أقرب إلى الأرض خلال مداره وتسمى بنقطة الحضيض، ويكون أقل بعد القمر فيها عن الأرض بمسافة 356877 كم تقريبا، وفي أحيانا أخرى يصل لأقصى مسافة من الأرض وتسمى بنقطة الأوج وتكون أقصى مسافة 405696 كم تقريبا بينما يكون متوسط المسافة بين الأرض والقمر 384472 كيلومتر تقريبا.

فعندما يحدث كسوف للشمس يكون القمر أقرب ما يكون للأرض،حيث يكون قطر القمر مساويا أو أكبر من قطر الشمس ظاهريا مما يسبب حدوث الكسوف الكلي ويغطي في هذه الحالة قرص الشمس كليا ويتم مشاهدته على الأرض في المنطقة التي يقع فيها ظل القمر.

بينما إذا حدث الكسوف والقمر أبعد ما يكون عن الأرض فإن قطر القمر يكون أصغر من قطر الشمس وعند منتصف الكسوف لا يستطيع القمر تغطية قرص الشمس بالكامل فنرى حافة الشمس المنيرة تحيط بحافة القمر ولا يظهر من الشمس إلا حلقة مضيئة تتوسطها بقعة سوداء وهو ما يسمى بالكسوف الحلقي، بينما يحدث الكسوف الجزئي إذا تم حجب جزء من أشعة الشمس ويحدث في المنطقة التي يقع بها شبه الظل للقمر على الأرض في جوانب مخروط الظل.