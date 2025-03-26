شكرا لمتابعة خبر عن رياح سطحية مثيرة للغبار تضرب مكة المكرمة والمدينة المنورة في عيد الفطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه تزامنًا مع أيام عيد الفطر المبارك سيكون هناك نشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار خاصة خلال النهار من السبت إلى الأربعاء على مناطق من بينها مكة والمدينة.

وأوضح المركز أن المناطق المتأثرة تشمل العاصمة المقدسة وجدة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية، غرب الرياض، شمال الشرقية)، يُصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة العظمى.

وكان المركز توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

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