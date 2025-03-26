شكرا لمتابعة خبر عن زامل السبيعي يقدّم صك بيته ومفتاح سيارته لضيوفه .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قدّم الشاعر زامل السبيعي صك ملكية بيته ومفتاح سيارته لضيوف زاروه وطلبوا مساعدته عبر قصيدة.

وهذا التصرف النبيل حظي بتداول واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المستخدمون بسخاء السبيعي وكرمه.

ووفقًا لمقطع فيديو متداول، يظهر الشاعر زامل السبيعي وهو يقدم مفتاح سيارته وصك ملكية بيته للضيوف بعد استماعهم لقصيدة طلبوا فيها مساعدته، وهذا التصرف أثار إعجاب الكثيرين، معتبرين إياه مثالًا حيًا للكرم العربي الأصيل.

يُذكر أن الشاعر زامل السبيعي معروف بمشاركاته في فن المحاورة، وله حضور بارز في الساحة الشعرية، وهذا الموقف الأخير أضاف إلى سمعته كشاعر يتمتع بصفات الشهامة والكرم.

إقرأ أيضًا: